Resultado Lotofácil número do concurso 3749: confira os números sorteados hoje (30)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (30), às 21h (horário de Brasília), o sorteio do concurso 3749 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio é estimado em R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3749:

Em Instantes

O Resultado Lotofácil número do concurso 3749 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal e a apuração for concluída. Atualize a página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e o detalhamento dos ganhadores.

Como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades de aposta mais populares do Brasil devido às suas chances de ganho e simplicidade de jogo:

Escolha dos números: No volante com 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador marca de 15 a 20 dezenas.

No volante com 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador marca de 15 a 20 dezenas. Faixas de premiação: Ganha quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números.

Ganha quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números. Surpresinha: Opção em que o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador.

Opção em que o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

Aposta mínima (15 números): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Bolões da Lotofácil

Para quem deseja aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal:

Valor mínimo: Os bolões da Lotofácil têm preço inicial de R$ 14,00, com cotas custando a partir de R$ 4,50.

Os bolões da Lotofácil têm preço inicial de R$ 14,00, com cotas custando a partir de R$ 4,50. Cotas: Variam conforme o número de dezenas escolhidas (a partir de 2 cotas até 100 cotas em apostas de 20 números).

Variam conforme o número de dezenas escolhidas (a partir de 2 cotas até 100 cotas em apostas de 20 números). Onde comprar: Diretamente nos balcões das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa (sujeito à taxa de serviço de até 35%).

Probabilidades de Ganhar

A chance de acertar os 15 números varia proporcionalmente à quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Dezenas Jogadas Chance de Acertar os 15 Números (1 em) 15 números (Aposta Simples) 3.268.760 16 números 204.298 17 números 24.035 18 números 4.006 19 números 843 20 números 211