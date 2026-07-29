Resultado Lotofácil número do concurso 3748: confira os números sorteados nesta quarta (29/07)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (29/07/2026), às 21h (horário de Brasília), o sorteio do concurso 3748 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio é estimado em R$ 2 milhões.
Resultado da Lotofácil 3748: Em Instantes.
O Resultado Lotofácil número do concurso 3748 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal e a apuração for concluída. Atualize a página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e o detalhamento dos ganhadores.
Como jogar na Lotofácil
Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades de aposta mais populares do Brasil devido às suas chances de ganho e simplicidade de jogo:
- Escolha dos números: No volante com 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador marca de 15 a 20 dezenas.
- Faixas de premiação: Ganha quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números.
- Surpresinha: Opção em que o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
- Aposta mínima (15 números): R$ 3,50
- 16 números: R$ 56,00
- 17 números: R$ 476,00
- 18 números: R$ 2.856,00
- 19 números: R$ 13.566,00
- 20 números: R$ 54.264,00
Bolões da Lotofácil
Para quem deseja aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal:
- Valor mínimo: Os bolões da Lotofácil têm preço inicial de R$ 14,00, com cotas custando a partir de R$ 4,50.
- Cotas: Variam conforme o número de dezenas escolhidas (a partir de 2 cotas até 100 cotas em apostas de 20 números).
- Onde comprar: Diretamente nos balcões das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa (sujeito à taxa de serviço de até 35%).
Probabilidades de Ganhar
A chance de acertar os 15 números varia proporcionalmente à quantidade de dezenas marcadas no bilhete:
|Dezenas Jogadas
|Chance de Acertar os 15 Números (1 em)
|15 números (Aposta Simples)
|3.268.760
|16 números
|204.298
|17 números
|24.035
|18 números
|4.006
|19 números
|843
|20 números
|211