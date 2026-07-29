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Resultado Lotofácil número do concurso 3748: confira os números sorteados nesta quarta (29/07)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 29/07/26 19h38
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Volante de aposta lotérica da Mega-Sena / mega sena / bolão / lotofácil / bilhete
Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (29/07/2026), às 21h (horário de Brasília), o sorteio do concurso 3748 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio é estimado em R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3748: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil número do concurso 3748 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal e a apuração for concluída. Atualize a página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e o detalhamento dos ganhadores.

Como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades de aposta mais populares do Brasil devido às suas chances de ganho e simplicidade de jogo:

  • Escolha dos números: No volante com 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador marca de 15 a 20 dezenas.
  • Faixas de premiação: Ganha quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números.
  • Surpresinha: Opção em que o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

  • Aposta mínima (15 números): R$ 3,50
  • 16 números: R$ 56,00
  • 17 números: R$ 476,00
  • 18 números: R$ 2.856,00
  • 19 números: R$ 13.566,00
  • 20 números: R$ 54.264,00

Bolões da Lotofácil

Para quem deseja aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal:

  • Valor mínimo: Os bolões da Lotofácil têm preço inicial de R$ 14,00, com cotas custando a partir de R$ 4,50.
  • Cotas: Variam conforme o número de dezenas escolhidas (a partir de 2 cotas até 100 cotas em apostas de 20 números).
  • Onde comprar: Diretamente nos balcões das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa (sujeito à taxa de serviço de até 35%).

Probabilidades de Ganhar

A chance de acertar os 15 números varia proporcionalmente à quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Dezenas JogadasChance de Acertar os 15 Números (1 em)
15 números (Aposta Simples)3.268.760
16 números204.298
17 números24.035
18 números4.006
19 números843
20 números211
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