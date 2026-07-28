Resultado Lotofácil 3747 de hoje (28/07): acompanhe ao vivo e veja dezenas

O concurso 3747 da Lotofácil é realizado na noite desta terça-feira, 28 de julho de 2026, com premiação estimada em R$ 15 milhões para quem acertar os 15 números sorteados. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil 3747: Em Instantes.

Atenção: O resultado da Lotofácil 3747 será apresentado de forma atualizada e exclusiva nesta matéria assim que as dezenas forem apuradas e divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

Como funciona e como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do Brasil devido à sua facilidade de aposta e alta frequência de premiados.

Para apostar, o volante traz 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador escolhe de 15 a 20 números. Faturam prêmios as apostas que acertarem:

15 acertos (Prêmio principal)

(Prêmio principal) 14 acertos

13 acertos

12 acertos

11 acertos

Além disso, é possível optar pela Surpresinha (onde o sistema escolhe os números aleatoriamente) ou pela Teimosinha (que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Tabela de preços e probabilidades de ganho

O valor da aposta varia conforme a quantidade de números assinalados no volante. Quanto mais números marcar, maior a chance de vitória:

Qtd. de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade (15 Acertos) 15 números R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.006 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números R$ 46.512,00 1 em 211

Bolão Caixa: aumentando suas chances em grupo

Para quem deseja fazer apostas mais competitivas gastando menos, o Bolão Oficial da Caixa é a opção mais indicada.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00.

Cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,00.

É possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas (podendo incidir taxa de serviço de até 35% do valor da cota) ou montar seu próprio grupo no volante.

Como resgatar o prêmio

Caso sua aposta seja contemplada, os valores podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:

Prêmios brutos até R$ 2.259,20: podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas.

podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas. Prêmios acima de R$ 2.259,20: o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete premiado.

o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete premiado. Apostas online: prêmios também podem ser transferidos via Mercado Pago ou solicitados no portal oficial Loterias Caixa.

Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Transcorrido esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).