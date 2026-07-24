Resultado Lotofácil 3744 de hoje (24): Veja dezenas e os ganhadores

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta sexta-feira, 23 de julho de 2026, o sorteio do concurso 3744 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas atrai apostadores de todo o Brasil. O prêmio desta noite é de R$ 2 milhõe.

Resultado da Lotofácil 3744:

Em instantes!

Atenção apostador: Os números sorteados do concurso 3744 e o rateio completo com a quantidade de ganhadores e prêmios por faixa serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal, a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas em tempo real!

Como funciona a Lotofácil: tudo o que você precisa saber

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e às chances significativamente maiores de premiação quando comparada a outros jogos, como a Mega-Sena.

Como Jogar

Para apostar na Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

O apostador também pode optar pelas modalidades:

Surpresinha: quando o próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas aleatoriamente para você.

quando o próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas aleatoriamente para você. Teimosinha: ideal para quem quer repetir os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia proporcionalmente ao número de dezenas marcadas no bilhete:

Quantidade de Números Marcados Valor da Aposta 15 números (aposta simples) R$ 3,00 16 números R$ 48,00 17 números R$ 408,00 18 números R$ 2.448,00 19 números R$ 11.628,00 20 números R$ 46.512,00

Probabilidades de Ganhar

Jogando com a aposta mínima (15 dezenas), a probabilidade de faturar o prêmio principal é de 1 em 3.268.760. À medida que mais números são adicionados ao cartão, o preço aumenta, mas as chances sobem consideravelmente:

15 números: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 16 números: 1 em 204.297

1 em 204.297 17 números: 1 em 24.035

1 em 24.035 18 números: 1 em 4.005

1 em 4.005 19 números: 1 em 843

1 em 843 20 números: 1 em 211

Bolões Oficiais

Para ampliar as chances sem gastar valores muito elevados individualmente, muitos apostadores optam pelos Bolões da Caixa:

O valor mínimo de um Bolão da Lotofácil é de R$ 14,00 .

. Cada cota do grupo não pode ter valor inferior a R$ 4,50 .

. É possível comprar cotas diretamente nas casas lotéricas ou pelo site/aplicativo oficial das Loterias Caixa (neste caso, com uma taxa de serviço adicional de até 35%).

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, dependendo dos valores.