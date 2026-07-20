Resultado Lotofácil 3740: confira as dezenas desta segunda (20/07)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, às 21h (horário de Brasília), o sorteio do concurso 3740 da Lotofácil. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Para este concurso, o prêmio principal está estimado em milhões de reais para quem acertar as 15 dezenas.

Resultado da Lotofácil 3740: Em Instantes.

(Atenção: o resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas e o rateio dos prêmios em primeira mão.)

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido às suas altas chances de premiação e dinamismo. Os sorteios ocorrem diariamente, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.

Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25). Ganha o prêmio principal quem acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiações para acertos de 11, 12, 13 e 14 números.

Opções de Aposta:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00. À medida que você adiciona mais dezenas ao jogo, o valor do bilhete aumenta, mas as chances de ganhar crescem significativamente:

Quantidade de Números Valor da Aposta Chance de Acertar os 15 Números 15 números R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.005 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números R$ 46.512,00 1 em 211

Como funcionam os Bolões da Lotofácil?

O Bolão Caixa é a opção ideal para quem deseja apostar em grupo e aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente:

Preço mínimo do Bolão: R$ 12,00.

R$ 12,00. Cota mínima: Cada cota deve custar pelo menos R$ 4,00.

Cada cota deve custar pelo menos R$ 4,00. Como fazer: Você pode organizar seu próprio grupo nas lotéricas ou adquirir cotas de bolões organizados pela própria unidade lotérica (com taxa de serviço adicional de até 35%).

Resgate de Prêmios

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados diretamente em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente em agências bancárias da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete premiado.