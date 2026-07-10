Resultado Lotofácil 3732: Confira os números do sorteio de R$ 2 milhões desta sexta (10)

A expectativa toma conta dos apostadores de todo o país na noite desta sexta-feira (10). A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3732 da Lotofácil, que traz um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem conseguir cravar as 15 dezenas mágicas. O evento acontece no tradicional Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

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Resultado da Lotofácil 3732: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil 3732 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e as dezenas forem validadas pela equipe da Caixa. Atualize esta página a partir das 21h para conferir os números sorteados em primeira mão e descobrir se você é o mais novo milionário do Brasil!

Como funciona a Lotofácil: Guia Completo

Enquanto o sorteio não começa, que tal entender melhor como funciona uma das loterias mais queridas e populares do Brasil? O próprio nome já entrega: ela é conhecida por ser mais simples de ganhar em comparação com outras modalidades, como a Mega-Sena.

Como Jogar

No volante da Lotofácil, estão disponíveis 25 números (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, você deve marcar 15 números. Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Se quiser aumentar as chances, é possível marcar até 20 números no mesmo bilhete, mas o valor da aposta sobe proporcionalmente.

Surpresinha: Opção ideal para quem está indeciso. O sistema escolhe os números de forma completamente aleatória para você.

Opção ideal para quem está indeciso. O sistema escolhe os números de forma completamente aleatória para você. Teimosinha: Quer insistir nos seus números da sorte? Com essa opção, você pode repetir o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos.

Preços e Probabilidades

O valor de uma aposta simples (15 números) é de R$ 3,50. A chance de acertar o prêmio principal com esse jogo é de 1 em 3.268.760. À medida que você adiciona números, o preço sobe, mas a probabilidade joga a seu favor:

Números Marcados Preço da Aposta Chance de Acertar as 15 Dezenas 15 números R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 números R$ 56,00 1 em 204.297 17 números R$ 476,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.856,00 1 em 4.005

Bolão da Caixa

Para quem quer gastar menos e ter mais chances, o Bolão oficial da Caixa é a melhor alternativa. É possível se juntar com amigos ou comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50.