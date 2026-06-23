Resultado Lotofácil 3717: prêmio estimado e todos os detalhes do sorteio desta terça (23/06)

Nesta terça-feira, 23 de junho de 2026, todas as atenções dos apostadores estão voltadas para o Espaço da Sorte, em São Paulo. É lá que a Caixa Econômica Federal realiza, a partir das 21h (horário de Brasília), o sorteio do concurso 3717 da Lotofácil. Com um prêmio estimado milionário pronto para mudar a vida de quem acertar as dezenas, a expectativa é enorme para este sorteio regular da semana.

Resultado da Lotofácil 3717: Em Instantes.

Vale destacar que o Resultado Lotofácil 3717 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, com atualizações em tempo real. Se você já registrou seus números da sorte nas lotéricas ou pelos canais digitais, salve este link e atualize a página logo após as 21h para conferir as dezenas sorteadas em primeira mão e ver se o prêmio da noite é seu.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil ganhou esse nome por um motivo bem óbvio: ela é realmente uma das loterias mais simples de apostar e com ótimas faixas de premiação. No volante clássico, que conta com 25 números disponíveis (de 01 a 25), você só precisa marcar entre 15 e 20 números. Leva um prêmio para casa quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Para dar aquela facilitada na hora de jogar, você pode usar a Surpresinha — opção em que o sistema escolhe os números por você — ou a Teimosinha, ideal para quem prefere insistir no mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

Apostar o mínimo (15 números) custa R$ 3,50, e as suas chances de levar o prêmio máximo são de 1 em pouco mais de 3,2 milhões. Se você quiser marcar mais números no mesmo volante, as chances de faturar a primeira faixa disparam, embora o custo da aposta também suba:

Quantidade de números Valor da aposta Probabilidade de acertar os 15 números 15 números (mínima) R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 números R$ 56,00 1 em 204.298 17 números R$ 476,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.856,00 1 em 4.006 19 números R$ 13.566,00 1 em 843 20 números R$ 54.264,00 1 em 211

Como funcionam os Bolões da Lotofácil?

Os bolões oficiais da Caixa são a melhor saída para quem quer aumentar a probabilidade de ganhar dividindo os custos do jogo em grupo. Na Lotofácil, o preço mínimo de um bolão é de R$ 14,00, contanto que cada cota individual custe pelo menos R$ 4,50.

A quantidade permitida de cotas (participantes) varia conforme a quantidade de números jogados:

15 números: Mínimo de 2 e máximo de 7 cotas.

Mínimo de 2 e máximo de 7 cotas. 16 números: Mínimo de 2 e máximo de 35 cotas.

Mínimo de 2 e máximo de 35 cotas. 17 números: Mínimo de 2 e máximo de 40 cotas.

Mínimo de 2 e máximo de 40 cotas. 18 números: Mínimo de 2 e máximo de 50 cotas.

Mínimo de 2 e máximo de 50 cotas. 19 números: Mínimo de 2 e máximo de 85 cotas.

Mínimo de 2 e máximo de 85 cotas. 20 números: Mínimo de 2 e máximo de 100 cotas.

Você pode montar seu próprio grupo preenchendo o campo correto no volante ou comprar uma cota de bolão já organizado pela própria lotérica. Nesse último caso (ou comprando pelo portal Loterias Online), há uma cobrança de Tarifa de Serviço adicional que pode chegar a até 35% do valor da cota.