Resultado Lotofácil 3706: prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira (09/06/2026)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 9 de junho de 2026, o sorteio da Lotofácil que promete mexer com as expectativas de apostadores em todo o país. Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões na faixa principal, o evento acontece no tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil 3706: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as 15 dezenas premiadas em tempo real e descobrir se você se tornou o próximo milionário do Brasil!

Informações Gerais da Lotofácil

Se você está começando a apostar agora ou quer entender melhor como funciona uma das loterias mais queridas e que mais premiam no país, confira abaixo os principais detalhes sobre as regras, probabilidades e preços:

Como Jogar?

A dinâmica de apostas da Lotofácil é bastante intuitiva. O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). O jogador deve marcar entre 15 e 20 dezenas. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Para quem está na dúvida de quais números escolher, existem facilidades oferecidas pelo sistema da Caixa:

Surpresinha: Deixe que o próprio sistema escolha os números de maneira aleatória para você.

Deixe que o próprio sistema escolha os números de maneira aleatória para você. Teimosinha: Concorra com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

A Lotofácil faz jus ao seu nome por ser estatisticamente mais acessível que outras modalidades, como a Mega-Sena. Veja as probabilidades de acertar o prêmio máximo (15 números):

Jogando 15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 Jogando 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 Jogando 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 Jogando 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 Jogando 19 numbers: 1 chance em 843

1 chance em 843 Jogando 20 números: 1 chance em 211

Nas faixas menores, as chances são ainda mais altas. Ao fazer a aposta mínima (15 números), a probabilidade de acertar 11 números e recuperar o valor investido (ganhando R$ 7,00) é de 1 em apenas 11.

Bolões Oficiais da Caixa

Para aumentar as chances de vitória dividindo os custos com amigos, familiares ou outros apostadores, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. As apostas em grupo têm preço mínimo de R$ 15,00 na Lotofácil, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

É possível comprar cotas organizadas pelas próprias lotéricas (que podem cobrar uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota) ou preencher o campo específico de bolão no próprio volante físico.