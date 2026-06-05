Resultado Lotofácil 3703: confira os números sorteados nesta sexta-feira (05/06)

Nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3703 da Lotofácil. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Para este concurso, a estimativa de prêmio principal é de R$ 10 milhões para quem conseguir acertar as 15 dezenas mágicas. Fique atento, separe o seu bilhete e prepare a sua torcida!

Resultado da Lotofácil 3703: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas em tempo real!

Saiba tudo sobre a Lotofácil

Se você está chegando agora ou quer aprimorar a sua estratégia para os próximos concursos, a Lotofácil é considerada uma das modalidades mais populares do Brasil justamente por fazer jus ao nome: é simples de apostar e oferece diversas faixas de premiação.

Como Jogar

Para jogar na Lotofácil, você recebe um volante com 25 números disponíveis (de 01 a 25). A aposta regular consiste em marcar entre 15 e 20 números. O apostador ganha prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Caso esteja sem inspiração, você pode optar pela Surpresinha, deixando que o sistema da Caixa escolha os números de forma aleatória para você. Outra opção é a Teimosinha, ideal para quem tem números da sorte fixos e deseja concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Bolão CAIXA

Para quem deseja aumentar as probabilidades gastando menos, o Bolão oficial da Caixa é a melhor alternativa. Ele permite realizar apostas em grupo de forma segura, onde o prêmio é dividido em cotas caso o bilhete seja premiado.

O preço mínimo do Bolão na Lotofácil é de R$ 14,00 .

. Cada cota individual deve custar pelo menos R$ 4,50 .

. Para apostas de 15 números, o grupo pode ter entre 2 e 8 cotas. Já para apostas com o limite de 20 números, o Bolão permite até 100 cotas.