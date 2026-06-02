Resultado Lotofácil 3701: prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira, 02/06/2026

Nesta terça-feira, 02 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3701 da Lotofácil. O prêmio estimado para o apostador que cravar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 2 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado da Lotofácil 3701: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil concurso 3701 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que as bolinhas forem extraídas do globo da Caixa e o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas e o rateio completo do concurso de hoje.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil faz jus ao seu nome: é uma das modalidades mais populares e fáceis de apostar operadas pelas Loterias Caixa. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25). O jogador pode marcar de 15 a 20 números. A aposta simples custa R$ 3,50.

Também é possível deixar que o sistema da Caixa escolha os números de maneira aleatória por meio da Surpresinha, ou concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Faixas de Premiação

Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. As três faixas menores pagam valores fixos:

11 acertos: R$ 7,00

R$ 7,00 12 acertos: R$ 14,00

R$ 14,00 13 acertos: R$ 35,00

Após a dedução dos prêmios fixos, o valor restante é distribuído entre os acertadores de 14 números (13% do total) e 15 números (62% do total).

Probabilidades de Ganhar

As chances de levar a bolada principal variam de acordo com a quantidade de números jogados:

Com uma aposta simples (15 números) , a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760 .

, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de . Jogando 16 números , a chance melhora para 1 em 204.298 .

, a chance melhora para . No limite máximo de 20 números, a probabilidade passa a ser de 1 em 211.

Como funcionam os Bolões na Lotofácil?

Para quem quer aumentar as probabilidades sem gastar muito de forma individual, o Bolão CAIXA é a melhor alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, sendo que cada cota não pode custar menos que R$ 4,50.

Em um jogo de 15 números, o bolão permite de 2 a 7 cotas.

Em jogos de 20 números, o bolão permite até 100 cotas.

Você pode adquirir um bolão diretamente nas casas lotéricas (onde pode ser cobrada uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota) ou organizar com amigos e registrar os jogos diretamente nos canais eletrônicos da Caixa.