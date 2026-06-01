Resultado da Lotofácil 3700: Veja os números sorteados nesta segunda (01/06)

Nesta segunda-feira, dia 01 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3700 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 9 milhões. Com uma estimativa de prêmio milionário que atrai apostadores de todos os cantos do país, o evento está agendado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3700

Os números serão divulgados a partir das 21 horas.

Como Funciona e como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome sugere, uma das modalidades mais simples de apostar e ganhar da Caixa Econômica Federal. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25). O apostador deve marcar entre 15 e 20 números disponíveis.

Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível também deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória (opção conhecida como Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades gerais de premiação

Para quem joga a aposta simples de 15 números, as chances de faturar qualquer uma das faixas de premiação são bastante atrativas se comparadas a outras loterias do portfólio da Caixa:

15 acertos: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 14 acertos: 1 chance em 21.791

1 chance em 21.791 13 acertos: 1 chance em 691

1 chance em 691 12 acertos: 1 chance em 59

1 chance em 59 11 acertos: 1 chance em 11

Bolão Caixa: como jogar em grupo

O Bolão Caixa é a oportunidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo, aumentando significativamente as suas probabilidades de acerto, dividindo o custo de jogos com mais dezenas.

Na Lotofácil, os bolões têm um preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É permitida a organização de bolões com diferentes limites de cotas dependendo da quantidade de dezenas marcadas. Caso prefira, o jogador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, onde poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.