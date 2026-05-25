Resultado Lotofácil 3694: prêmio de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (25/05)

As Loterias Caixa realizam nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, o sorteio da Lotofácil válido pelo concurso 3694. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Para este concurso, o prêmio principal está estimado no valor regulamentar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o apostador que conseguir cravar a pontuação máxima acertando as 15 dezenas do volante.

Resultado da Lotofácil 3694: Em Instantes.

O resultado oficial e a listagem completa das dezenas sorteadas na Lotofácil serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, de forma em tempo real. Nossa equipe acompanha a transmissão ao vivo realizada nos canais digitais da Caixa Econômica Federal e atualiza os blocos abaixo imediatamente após a validação do globo. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir se você é o mais novo milionário do país!

Saiba tudo sobre a Lotofácil: Como funciona e como jogar

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e simples de apostar dentre as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. No volante, estão disponíveis 25 números (de 01 a 25), e o apostador deve marcar entre 15 e 20 dezenas.

Para faturar prêmios, é necessário acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Conheça as principais características da dinâmica de jogo:

Preços das Apostas

O valor cobrado para jogar varia proporcionalmente à quantidade de números selecionados no mesmo cartão, o que aumenta consideravelmente as chances de êxito:

15 números (aposta simples): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 11.628,00

R$ 11.628,00 20 números (limite máximo): R$ 46.512,00

Probabilidades de Ganhar

As chances de levar a bolada principal mudam conforme o tamanho do seu jogo:

Jogando com uma aposta simples (15 números) por R$ 3,50, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760 .

por R$ 3,50, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de . Já no cenário de uma aposta máxima com 20 números, a chance despenca drasticamente para apenas 1 em 211 (embora o preço para tal jogo seja proporcionalmente maior).

Modalidades Especiais: Surpresinha, Teimosinha e Bolões

Surpresinha: Ideal para quem está indeciso. Ao escolher essa opção, o sistema computacional da Caixa escolhe aleatoriamente todos os números do seu volante de forma automática.

Ideal para quem está indeciso. Ao escolher essa opção, o sistema computacional da Caixa escolhe aleatoriamente todos os números do seu volante de forma automática. Teimosinha: Se você tem números fixos da sorte, pode optar por concorrer com a exata mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos.

Se você tem números fixos da sorte, pode optar por concorrer com a exata mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Bolão Caixa: É a melhor alternativa para jogar em grupos de amigos, familiares ou comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas. Os Bolões na Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50, permitindo jogos robustos com custos divididos e recibos de premiação individuais para cada participante.