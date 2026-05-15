Resultado Lotofácil 3686: Confira os números sorteados desta sexta (15/05)

A Caixa Económica Federal realiza nesta sexta-feira, dia 15/05/2026, o sorteio da Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O concurso de hoje, de número 3686, promete premiar os apostadores que acertarem de 11 a 15 números entre os 25 disponíveis no volante. O prêmio é estimado em R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3686: Em Instantes.

(Os números aparecerão abaixo após o sorteio):

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Tudo sobre a Lotofácil: Como Jogar e Ganhar

A Lotofácil faz jus ao seu nome. De fácil operação e com boas chances de premiação, ela atrai milhões de brasileiros diariamente. Abaixo, detalhamos as principais regras para quem deseja tentar a sorte.

Como Apostar

O volante da Lotofácil contém 25 números (01 a 25). Para participar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números. A aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50. É possível deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).

Premiação e Probabilidades

Ganha prémios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A probabilidade de ganhar o prémio máximo com uma aposta simples de 15 números é de 1 em 3.268.760. Caso você decida fazer a aposta máxima de 20 números, o custo sobe para R$ 46.512,00, mas a chance de levar os 15 acertos cai drasticamente para 1 em cada 211.

Faixa Valor Fixo/Percentual 15 acertos 62% do prémio restante 14 acertos 13% do prémio restante 13 acertos R$ 30,00 (Fixo) 12 acertos R$ 12,00 (Fixo) 11 acertos R$ 6,00 (Fixo)

Bolões da Lotofácil

O Bolão CAIXA é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.