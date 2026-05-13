Resultado Lotofácil 3684: prêmio de R$ 2 milhões e detalhes do sorteio de hoje (13/05)

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (13/05/2026), o sorteio da Lotofácil 3684. O concurso, que acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h (horário de Brasília), traz um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas mágicas.

Resultado da Lotofácil 3684: Em Instantes.

O resultado Lotofácil número 3684 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for validado pela equipe da Caixa. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir os números sorteados e o rateio completo.

Tudo sobre a Lotofácil: Saiba como jogar e aumentar suas chances

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, uma das modalidades mais fáceis de apostar e ganhar. Confira abaixo o guia completo sobre esta loteria:

Como jogar na Lotofácil

Para apostar, você deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).

Probabilidades de Ganhar

As chances variam drasticamente conforme a quantidade de números jogados:

Aposta de 15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 Aposta de 16 números: 1 chance em 204.297

1 chance em 204.297 Aposta de 20 números: 1 chance em 210

Bolões da Lotofácil

Os bolões são a forma mais acessível de jogar com mais números e aumentar as probabilidades. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, com cotas a partir de R$ 4,00 cada. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas (com cobrança de tarifa de serviço).

Onde receber o prêmio?

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento só pode ser realizado nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade e bilhete original.