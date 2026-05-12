Resultado Lotofácil 3683 de hoje (12/05/2026): Confira os números

Nesta terça-feira, 12 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3683 da Lotofácil com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Considerada uma das modalidades preferidas dos apostadores pela facilidade de ganhar, a Lotofácil de hoje promete distribuir prêmios significativos para quem acertar as dezenas mágicas.

O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h. Com apostas encerradas às 20h, a expectativa é alta para conhecer os novos ganhadores da noite que conseguirem cravar os 15 números sorteados.

Resultado da Lotofácil 3683: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil 3683 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize esta página após o horário do sorteio para conferir a lista completa de números e a divisão de prêmios.

Dezenas Sorteadas (Concurso 3683):

(Aguardando a divulgação oficial pela Caixa Econômica Federal)

Tudo sobre a Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e, principalmente, de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como jogar

Você pode deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Preços e Probabilidades

O valor da aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números você marcar, maior o valor da aposta e maiores as chances de ganhar:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade (1 em…) 15 números R$ 3,50 3.268.760 16 números R$ 56,00 204.297 17 números R$ 476,00 24.035 20 números R$ 54.264,00 211

Bolão CAIXA

O Bolão CAIXA é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.