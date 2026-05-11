Resultado Lotofácil 3682: Confira os números sorteados nesta segunda-feira (11/05)

Nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3682 da Lotofácil. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões, a modalidade é uma das preferidas dos apostadores brasileiros pela facilidade de ganhar em comparação com outras loterias.

Resultado da Lotofácil 3682: Em Instantes.

O resultado oficial desta loteria será apresentado nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as 15 dezenas premiadas e o rateio completo para as faixas de 14, 13, 12 e 11 acertos.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Existem ainda modalidades como a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números de forma aleatória, e a Teimosinha, que permite repetir o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços e Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa atualmente R$ 3,00. À medida que se adicionam dezenas (até o limite de 20), o valor da aposta sobe, mas as chances de conquistar o prêmio milionário aumentam significativamente. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo portal oficial Loterias Online da Caixa.

Bolões

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito sozinho, o Bolão CAIXA é a melhor opção. É possível realizar apostas em grupo com amigos ou comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Probabilidades

A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. Se o apostador optar por um jogo com 20 números, essa probabilidade passa a ser de 1 em apenas 211.