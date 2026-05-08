Resultado Lotofácil 3680: Confira os números sorteados nesta sexta-feira (08/05)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta sexta-feira, 08 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3680 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 6 milhões, o sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Para quem fez sua aposta, a expectativa é alta, já que esta é uma das modalidades mais queridas pelos brasileiros devido à maior probabilidade de acerto.

Resultado da Lotofácil 3680: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil 3680 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os números forem validados pela equipe de auditoria da Caixa. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as 15 dezenas premiadas e o rateio completo.

Saiba tudo sobre a Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e ainda mais fácil de ganhar. Abaixo, separamos as principais informações para você que quer entender melhor como funciona esta loteria.

Como Jogar

Para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Você ainda pode deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Preços das apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números selecionados:

15 números: R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades

A chance de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. Se você optar por uma aposta máxima de 20 números, essa probabilidade sobe para 1 em apenas 211.

Bolão CAIXA

O Bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É uma excelente forma de aumentar as chances gastando menos.