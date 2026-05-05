Resultado Lotofácil 3677: Confira os números da sorte desta terça-feira (05/05)

Nesta terça-feira (05/05) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3677 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões, o evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Considerada uma das loterias mais queridas do Brasil pela facilidade de ganhar, a Lotofácil promete agitar a noite dos apostadores.

Resultado da Lotofácil 3677: Em Instantes

As 15 dezenas sorteadas e o detalhamento dos ganhadores em todas as faixas de premiação serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado e os dados oficiais forem homologados pela Caixa. Salve este link e atualize a página a partir das 20h para conferir se você é o próximo ganhador.

Guia Completo da Lotofácil: Como jogar e chances de ganhar

Enquanto o Resultado Lotofácil 3677 não é divulgado, aproveite para tirar suas dúvidas sobre como funciona esta modalidade:

Como Jogar

Na Lotofácil, você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Você ainda pode deixar que o sistema escolha os números para você por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.

Preços e Apostas

Aposta mínima (15 números): R$ 3,00.

R$ 3,00. Aposta máxima (20 números): R$ 46.512,00. Quanto mais números você marcar, maior o valor da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio principal.

Bolão Caixa

Para aumentar as chances em grupo, o Bolão Caixa é a melhor opção. Os bolões para a Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É uma forma econômica de jogar com mais números e dividir a sorte com amigos ou familiares.