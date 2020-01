A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou às 14h desta quarta-feira (15) a lista dos aprovados no Vestibular 2020. São 5.698 novos calouros em 129 cursos de graduação. Os nomes dos calouros será divulgada no site do Núcleo de Concursos.

Banho de lama

Banho de lama na festa dos aprovados do vestibular UFPR 2019/2020. Foto: Lineu Filho

A festa dos aprovados no vestibular com o tradicional banho de lama dos calouros está acontecendo no Campus Cabral da UFPR. No local, além da piscina de lama, vai ter shows, banheiros químicos, chuveiros e tendas vendendo comidas e bebidas. Bebidas alcoólicas e a entrada de veículos no campus estão proibidas.

Matrículas

A matrícula dos classificados será entre os dias 25 a 27 de janeiro e de 1.º a 3 de fevereiro, em datas específicas para cada campus. A matrícula vai obedecer cronograma divulgado em edital.