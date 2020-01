A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou às 14h desta quarta-feira (15) a lista dos aprovados no Vestibular 2020. São 5.698 novos calouros em 129 cursos de graduação. Os nomes dos calouros será divulgada no site do Núcleo de Concursos.

CLIQUE AQUI – > CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS POR CURSO

Banho de lama

A festa dos aprovados no vestibular com o tradicional banho de lama dos calouros está acontecendo no Campus Cabral da UFPR. No local, além da piscina de lama, vai ter shows, banheiros químicos, chuveiros e tendas vendendo comidas e bebidas. Bebidas alcoólicas e a entrada de veículos no campus estão proibidas.

Saiu o resultado do vestibular da UFPR. Veja a festa dos calouros no Campus Cabral, em Curitiba! Posted by Tribuna do Paraná on Wednesday, January 15, 2020

Matrículas

A matrícula dos classificados será entre os dias 25 a 27 de janeiro e de 1.º a 3 de fevereiro, em datas específicas para cada campus. A matrícula vai obedecer cronograma divulgado em edital.