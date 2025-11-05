Resultado do vestibular da PUCPR sai nesta quinta, com tradicional banho de lama

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) divulga na quinta-feira (6) o resultado do Vestibular 2026. Para recepcionar os novos calouros, a Universidade promove uma festa especial, com o tradicional banho de lama. O evento terá início às 13h e será realizado no estacionamento do Portão 4 da PUCPR, com entrada pelos Portões 1 e 2 e pelo Portal para os pedestres.

Os resultados oficiais, contendo a lista dos aprovados, serão disponibilizados no formato de jornais impressos. Para aqueles que não puderem comparecer, o resultado estará acessível também online no site oficial da Universidade a partir das 14h.

“Esse é um momento especial para acolher os novos estudantes com alegria, integração e o espírito comunitário que define a PUCPR. O tradicional banho de lama celebra não apenas a aprovação, mas também o início de uma jornada de muito aprendizado, descobertas e transformações que a caminhada acadêmica proporciona”, explica Andreia Malucelli, Pró-Reitora de Operações Acadêmicas da PUCPR.

Matrículas

Para os aprovados, as matrículas devem ser realizadas até o dia 11 de novembro, juntamente com a entrega da documentação solicitada no edital. Os aprovados já poderão fazer a matrícula durante o evento, além de tirar dúvidas, saber mais sobre bolsas e financiamentos, e ainda conhecer de perto os cursos e os movimentos estudantis da PUCPR.

O Vestibular 2026 ofereceu vagas em 75 cursos nas áreas de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Administração, Marketing e Negócios, Direito, Engenharia, Informática e Tecnologia, Educação e Humanidades, Medicina, Saúde e Ciências da Vida. A PUCPR foi novamente eleita pelo Times Higher Education (THE) – um dos principais rankings universitários internacionais – como a melhor universidade privada do Paraná e a 3ª melhor entre as instituições privadas do Brasil.

A PUCPR – Câmpus Curitiba fica na Rua Imaculada Conceição, 1155. O evento terá acesso pelo portão 4.