Resultado da Quina concurso 7079 de hoje (30/07); veja as dezenas

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (30) o sorteio do concurso 7079 da Quina. O prêmio de R$ 600 mil atrai apostadores de todo o Brasil para a extração que ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo (SP).

Resultado da Quina 7079:

Em instantes

Atenção: o resultado deste concurso da Quina será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os cinco números sorteados e o rateio completo das faixas de premiação.

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais da Caixa. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

São premiadas as apostas que acertarem:

5 números (Quina – prêmio principal)

(Quina – prêmio principal) 4 números (Quadra)

(Quadra) 3 números (Terno)

(Terno) 2 números (Duque)

Facilidades de Aposta

Surpresinha: o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para você.

o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: permite concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

A aposta simples na Quina, contendo 5 números, custa R$ 3,00. Ao adicionar mais dezenas ao bilhete, o valor do jogo aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio:

Quantidade de Números Preço da Aposta Probabilidade de Acerto (5 acertos) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.763 8 números R$ 168,00 1 em 429.286 9 números R$ 378,00 1 em 190.794 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005

Bolão da Quina

O Bolão é a opção ideal para quem deseja apostar em grupo e multiplicar as chances de vitória dividindo o valor final do bilhete.

Valor mínimo: o Bolão da Quina tem preço mínimo de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00 por participante.

o Bolão da Quina tem preço mínimo de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00 por participante. Cotas: a quantidade de cotas varia de 2 a 50, a depender do número de dezenas marcadas no bilhete.

a quantidade de cotas varia de 2 a 50, a depender do número de dezenas marcadas no bilhete. Onde comprar: diretamente nos balcões das casas lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%) ou via portal Loterias Online da Caixa até as 19h30 do dia do sorteio.

Frequência dos Sorteios

Os sorteios da Quina ocorrem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h. Os prêmios não resgatados em até 90 dias prescrevem e têm seus valores repassados ao Tesouro Nacional para apli