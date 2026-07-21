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Resultado da Quina concurso 7071 de hoje (21/07); veja as dezenas

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 21/07/26 21h08
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Novos volantes para apostas em loterias . Na foto volantes para apostas na Quina

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 21 de julho de 2026, o sorteio do concurso 7071 da Quina. O prêmio principal estimado atrai apostadores de todo o Brasil para a extração que ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo (SP).

Resultado da Quina 7071:

06 – 14 – 34 – 38 – 56

Atenção: o resultado deste concurso da Quina será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os cinco números sorteados e o rateio completo das faixas de premiação.

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais da Caixa. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

São premiadas as apostas que acertarem:

  • 5 números (Quina – prêmio principal)
  • 4 números (Quadra)
  • 3 números (Terno)
  • 2 números (Duque)

Facilidades de Aposta

  • Surpresinha: o próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para você.
  • Teimosinha: permite concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

A aposta simples na Quina, contendo 5 números, custa R$ 3,00. Ao adicionar mais dezenas ao bilhete, o valor do jogo aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio:

Quantidade de NúmerosPreço da ApostaProbabilidade de Acerto (5 acertos)
5 númerosR$ 3,001 em 24.040.016
6 númerosR$ 18,001 em 4.006.669
7 númerosR$ 63,001 em 1.144.763
8 númerosR$ 168,001 em 429.286
9 númerosR$ 378,001 em 190.794
10 númerosR$ 756,001 em 95.396
15 númerosR$ 9.009,001 em 8.005

Bolão da Quina

O Bolão é a opção ideal para quem deseja apostar em grupo e multiplicar as chances de vitória dividindo o valor final do bilhete.

  • Valor mínimo: o Bolão da Quina tem preço mínimo de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00 por participante.
  • Cotas: a quantidade de cotas varia de 2 a 50, a depender do número de dezenas marcadas no bilhete.
  • Onde comprar: diretamente nos balcões das casas lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%) ou via portal Loterias Online da Caixa até as 19h30 do dia do sorteio.

Frequência dos Sorteios

Os sorteios da Quina ocorrem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h. Os prêmios não resgatados em até 90 dias prescrevem e têm seus valores repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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