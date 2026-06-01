Resultado da Quina 7040: Sorteio de hoje (01/06) paga R$ 15 milhões

Nesta segunda-feira, 01 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7040 da Quina. Com um prêmio estimado no valor impressionante de R$ 15 milhões para a faixa principal (cinco acertos), o sorteio está programado para acontecer no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser validadas até às 20h nas casas lotéricas ou nos canais digitais oficiais do banco.

Resultado da Quina 7040: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir em primeira mão as cinco dezenas sorteadas e o rateio completo de todas as faixas de premiação.

Saiba tudo sobre a Quina: Como jogar, preços e probabilidades

A Quina é uma das loterias mais tradicionais e queridas do Brasil. Se você é um apostador frequente ou está planejando entrar em um bolão para tentar o prêmio de R$ 15 milhões, confira abaixo o guia completo de funcionamento do jogo.

Como Jogar

Para participar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Se preferir, você pode deixar que o sistema da Caixa escolha os números para você, por meio da opção Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Premiação

Ganha o prêmio máximo quem conseguir acertar as 5 dezenas sorteadas. No entanto, a Quina também distribui valores significativos para quem cravar:

Quadra: 4 acertos

4 acertos Terno: 3 acertos

3 acertos Duque: 2 acertos

Caso não haja nenhum acertador na faixa de 5 números, o valor principal acumula para o concurso seguinte.

Como funcionam os Bolões da Quina?

Para quem deseja aumentar as chances de vitória sem gastar tanto dinheiro sozinho, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal. Trata-se de apostas realizadas em grupo.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de 2 a 50 cotas (a depender da quantidade de números jogados). Você pode adquirir um bolão diretamente no balcão das casas lotéricas (onde pode haver uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota) ou organizar com amigos e registrar no sistema.