Resultado da Quina 7038: Sorteio de hoje (29/05) paga R$ 12 milhões

Nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7038 da Quina. Com o prêmio principal acumulado no valor estimado de R$ 12 milhões, o evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O montante promete movimentar apostadores de todo o país que buscam transformar suas vidas com as cinco dezenas certas.

Resultado da Quina 7038: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do concurso.

Tudo sobre a Quina: Como funciona, preços e probabilidades

Enquanto as bolinhas não entram em ação no concurso 7038, confira as principais regras e diretrizes estabelecidas pela Caixa Econômica Federal para jogar e faturar na Quina.

Como Jogar

Para participar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante oficial. O sistema também oferece a opção “Surpresinha”, em que o computador escolhe os números de forma aleatória, e a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Os sorteios da Quina acontecem de segunda-feira a sábado, tornando-a uma das modalidades mais dinâmicas das Loterias Caixa. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Preços das Apostas

O valor de uma aposta mínima na Quina, contendo 5 números, custa R$ 3,00. No entanto, é permitido selecionar mais dezenas para aumentar as chances de vitória, o que altera proporcionalmente o valor do bilhete:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 (Os valores escalam sucessivamente até o limite de 15 números permitidos por volante).

Probabilidades de Acerto

Quanto maior o número de dezenas marcadas, mais alta é a chance de faturar o prêmio principal. Em uma aposta simples de R$ 3,00 (5 números), as probabilidades de ganho por faixa são as seguintes:

5 acertos (Quina): 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 chance em 64.106

1 chance em 64.106 3 acertos (Terno): 1 chance em 866

1 chance em 866 2 acertos (Duque): 1 chance em 36

Como funcionam os Bolões

Para quem prefere aumentar a probabilidade de vitória gastando menos, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal para jogar em grupo. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode custar menos do que R$ 4,00.

A modalidade permite a formação de grupos de 2 a 50 cotas, dependendo do volume de números jogados. É possível preencher o campo específico de Bolão no próprio volante ou adquirir cotas de jogos já organizados pelas casas lotéricas (com a possibilidade de cobrança de uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota).