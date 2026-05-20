Resultado da Quina 7030: Sorteio de R$ 13,5 milhões nesta quarta-feira (20/05)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, o sorteio da Quina que promete mexer com as expectativas de milhares de apostadores em todo o país. O concurso 7030 traz um prêmio estimado em impressionantes R$ 13,5 milhões para quem conseguir cravar as cinco dezenas principais. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Resultado da Quina 7030: 16 – 19 – 24 – 50 – 55

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas em tempo real e descobrir se você é o mais novo milionário do Brasil.

Saiba tudo sobre a Quina: Como jogar, prêmios e probabilidades

Para quem quer tentar a sorte na Quina, o funcionamento é simples, dinâmico e oferece sorteios quase diários, de segunda-feira a sábado.

Como Jogar

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira deixar que o próprio sistema escolha os números por você, basta optar pela “Surpresinha”. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

Preços das Apostas

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00

R$ 3,00 À medida que o jogador adiciona mais dezenas ao seu bilhete, o valor da aposta sobe progressivamente, mas as chances de faturar a bolada aumentam substancialmente.

Premiação e Faixas de Acerto

Ganha prêmio na Quina quem acertar 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina, o prêmio principal). Não havendo acertadores na faixa principal, o valor acumula para o concurso seguinte.

Probabilidades

As chances de vitória variam de acordo com a quantidade de dezenas jogadas:

Numa aposta simples de 5 números (R$ 3,00), a probabilidade de acertar a Quina principal é de 1 em 24.040.016 .

(R$ 3,00), a probabilidade de acertar a Quina principal é de . Já ao cravar o limite máximo de 15 números, a chance de faturar o prêmio principal salta para 1 em 8.005.

Bolões da Quina

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar muito sozinho, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível realizar um bolão preenchendo o campo próprio no volante ou adquirindo cotas de apostas organizadas pelas próprias casas lotéricas. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.