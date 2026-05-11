Resultado da Quina 7022: Sorteio de 16 milhões acontece nesta segunda-feira (11/05)

Nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, concurso 7022. O evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Com um prêmio estimado milionário, o sorteio atrai apostadores de todo o país que buscam a sorte nos 80 números disponíveis no volante.

Resultado Quina número 7022: Em Instantes.

Atenção: O resultado oficial do concurso 7022 da Quina será apresentado nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio dos prêmios.

Saiba tudo sobre a Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais e queridas do Brasil, com sorteios que acontecem de segunda a sábado. Abaixo, confira as principais informações para quem deseja tentar a sorte:

Como jogar

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Você ganha se acertar 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina). Também é possível deixar que o sistema escolha os números para você por meio da “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos com a “Teimosinha”.

Preços e Probabilidades

O valor de uma aposta mínima (5 números) custa R$ 3,00. As chances de ganhar o prêmio principal com esse jogo são de 1 em 24.040.016. Caso o apostador decida marcar o limite máximo de 15 números, o valor da aposta sobe para R$ 9.009,00, mas a probabilidade de vitória melhora drasticamente para 1 em 8.005.

Bolões

Para quem gosta de jogar em grupo, o Bolão CAIXA é a opção ideal. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É uma forma acessível de aumentar as chances de ganhar jogando mais dezenas.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Se não houver ganhador em qualquer faixa, o valor acumula para o próximo concurso na primeira faixa (5 acertos). Vale lembrar que 15% do valor acumula para o sorteio especial da Quina de São João, realizado anualmente em junho.