Resultado da Quina 7020: Sorteio de 13 milhões acontece nesta sexta-feira (08/05)

Nesta sexta-feira, dia 08 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7020 da Quina. O evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Com um prêmio estimado em R$ 13 milhões, a loteria atrai apostadores de todo o país que buscam a chance de mudar de vida com apenas cinco números.

Resultado da Quina 7020: Em Instantes

O Resultado Quina 7020 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os números forem validados pela equipe da Caixa. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio oficial.

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina). Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da “Surpresinha”, ou você pode repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a “Teimosinha”.

Preços e apostas

A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 3,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 (Valores progressivos até 15 números)

Probabilidades

A chance de acertar os 5 números principais com uma aposta simples (5 dezenas) é de 1 em 24.040.016. Já para quem aposta 15 números, a probabilidade sobe para 1 em 8.005.

Bolões da Quina

O Bolão CAIXA permite que o apostador realize apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.