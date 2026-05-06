Resultado da Quina 7018: Veja os números sorteados e o ganhador do prêmio de R$ 10 milhões

Nesta quarta-feira, 06 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, concurso 7018, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o prêmio principal estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as cinco dezenas, a expectativa entre os apostadores é alta, já que o valor acumulou após nenhum bilhete premiar a faixa máxima no sorteio anterior. O evento tem início previsto para as 21h (horário de Brasília).

Resultado Quina 7018: Em Instantes.

O resultado oficial desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página para conferir os números sorteados em tempo real.

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Existem ainda modalidades como:

Surpresinha: O sistema escolhe os números para você.

O sistema escolhe os números para você. Teimosinha: Você pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços e Bolões

A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 3,00. À medida que mais números são adicionados, o valor do jogo aumenta, assim como as chances de ganhar:

6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 15 números (limite máximo): R$ 9.009,00

Para quem deseja aumentar as chances de forma coletiva, o Bolão Caixa permite apostas em grupo. Os bolões na Quina têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.

Probabilidades

As chances de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples (5 números) são de 1 em 24.040.016. Já para quem aposta 15 números, a probabilidade melhora significativamente, passando para 1 em 8.005.