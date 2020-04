A Caixa sorteia neste sábado (25), a partir das 20h, o concurso 2255 da Mega Sena. O prêmio está acumulado e pode pagar R$ 37 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A Mega também paga prêmios para quem acerta quatro e cinco números. Fique atento ao resultado logo abaixo.

Resultado Mega Sena 2255

20, 15, 57, 49, 39 e 41.

