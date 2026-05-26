Resultado da Lotofácil número do concurso 3695: Prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira (26/05/2026)

Nesta terça-feira, 26 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3695 da Lotofácil. Com uma estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões para quem cravar as 15 dezenas, o sorteio está agendado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas puderam ser validadas até as 19h do mesmo dia em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais oficiais da instituição.

Resultado da Lotofácil 3695: Em Instantes.

O resultado oficial da Lotofácil número do concurso 3695 será apresentado de forma exclusiva e em tempo real nesta matéria assim que as bolas forem extraídas do globo. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e descobrir se você é o mais novo milionário do país.

Informações Gerais: Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais queridas pelos brasileiros devido à sua facilidade de preenchimento e à alta frequência de premiações.

Para jogar, o apostador deve marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante de apostas. Os prêmios principais são distribuídos para aqueles que acertarem 15 dezenas, mas também há faixas de premiação para quem fizer 14, 13, 12 ou 11 acertos.

O jogador também pode contar com ferramentas do sistema de apostas da Caixa:

Surpresinha: Opção em que o sistema escolhe os números de forma totalmente aleatória para o cliente.

Opção em que o sistema escolhe os números de forma totalmente aleatória para o cliente. Teimosinha: Permite que o apostador concorra com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Múltiplas

O valor de investimento varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas no mesmo bilhete. Quanto mais números marcados, maior o custo da aposta, mas também maiores as probabilidades de êxito:

15 números (aposta simples): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Na Lotofácil, a chance de levar a bolada principal varia dramaticamente segundo o tamanho do seu jogo:

Com uma aposta simples de 15 números , a chance de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760.

, a chance de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760. Caso decida fazer uma aposta máxima de 20 números, a probabilidade de cravar os 15 acertos passa a ser de incríveis 1 em 211.

Nas faixas menores, como na de 11 acertos jogando com 15 números, a probabilidade é de apenas 1 em 11.

Como funcionam os Bolões Oficiais?

Para aqueles que desejam aumentar drasticamente as chances de ganhar sem arcar sozinhos com o custo de uma aposta múltipla, os Bolões da Caixa são a alternativa ideal.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, e cada cota não pode custar menos de R$ 4,50. A depender da quantidade de números escolhidos (de 15 a 20 dezenas), a quantidade máxima de cotas permitida por grupo varia entre 7 e 100 participantes. É possível preencher o próprio jogo em grupo ou adquirir cotas pré-organizadas diretamente com o atendente da unidade lotérica.