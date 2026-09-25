Loterias

Resultado da Lotofácil 3789 de hoje (25/09): confira os números sorteados

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 25/09/26 19h24
Prefira a Tribuna no Google
Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil devido à sua simplicidade e às maiores probabilidades de acerto em comparação com outros jogos da Caixa.

Para apostar, o volante traz 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São contempladas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode utilizar a opção Surpresinha (em que o sistema escolhe os números por você) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Preços das apostas

  • Aposta mínima (15 números): R$ 3,50
  • 16 números: R$ 56,00
  • 17 números: R$ 476,00
  • 18 números: R$ 2.856,00
  • 19 números: R$ 13.566,00
  • 20 números: R$ 46.512,00

Probabilidades de ganho

As chances de premiação variam com a quantidade de números marcados no volante:

Quantidade de NúmerosProbabilidade de 15 Acertos
15 números1 em 3.268.760
16 números1 em 204.297
17 números1 em 24.035
18 números1 em 4.005
19 números1 em 843
20 números1 em 211

Como funcionam os Bolões da Caixa

O Bolão Coded da Caixa permite apostar em grupo. Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

  • Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo fixado pela Caixa (R$ 12,00), com cota mínima individual por participante.
  • É possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas, podendo incidir uma tarifa de serviço adicional sobre o valor da cota.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google