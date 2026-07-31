Resultado da Lotofácil 3750 de hoje (31); confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026, o sorteio do concurso 3750 da Lotofácil. A apuração ocorre no tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e pelo YouTube. O prêmio é de R$ 8 milhões.

As apostas para o concurso de hoje puderam ser registradas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo o Brasil e nos canais digitais do portal Loterias Caixa. Assim que a auditoria da Caixa validar as bolinhas sorteadas, os números serão divulgados no topo desta matéria.

Resultado da Lotofácil 3750:

01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25

Como Jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades de aposta mais populares do Brasil devido à sua simplicidade e às altas probabilidades de acerto. No volante, composto por 25 números (de 01 a 25), o apostador pode marcar de 15 a 20 números.

Ganha prêmio quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números. O jogador também pode escolher a modalidade Surpresinha (em que o sistema define os números aleatoriamente) ou a Teimosinha (para concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas e Probabilidades de Acerto

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00 para 15 números. Ao selecionar mais números no volante, o custo da aposta aumenta, assim como as chances de levar o prêmio principal:

Dezenas Marcadas Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acertos (15 acertos) 15 números R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.005 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números R$ 46.512,00 1 em 211

Faixas de Premiação

A arrecadação total das apostas destina valores fixos aos prêmios menores e divide o percentual restante entre as faixas principais:

11 acertos: Prêmio fixo de R$ 6,00.

Prêmio fixo de R$ 6,00. 12 acertos: Prêmio fixo de R$ 12,00.

Prêmio fixo de R$ 12,00. 13 acertos: Prêmio fixo de R$ 30,00.

Prêmio fixo de R$ 30,00. 14 acertos: Percentual do valor remanescente (~20%).

Percentual do valor remanescente (~20%). 15 acertos: Prêmio principal (62% do valor remanescente).

Como Funciona o Bolão Caixa

Para quem busca aumentar as chances de ganhar sem desembolsar valores elevados individualmente, o Bolão Caixa é a melhor alternativa.

Valor Mínimo: R$ 12,00 por bolão.

R$ 12,00 por bolão. Cota Mínima: R$ 4,00 por cota.

R$ 4,00 por cota. Quantidade de Cotas: Jogos de 15 números: de 2 a 8 cotas. Jogos de 20 números: até 100 cotas.



O bolão pode ser feito diretamente no balcão da lotérica ou montado entre amigos.

Como Resgatar o Prêmio

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20 podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Prêmios iguais ou superiores a esse valor devem ser resgatados exclusivamente nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o comprovante do bilhete premiado.