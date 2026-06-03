Resultado da Lotofácil 3702: números do sorteio desta quarta-feira, 03/06/2026

Nesta quarta-feira, 03 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3702 da Lotofácil. Com um prêmio estimado milionário para quem conseguir cravar as 15 dezenas, o evento está marcado para acontecer no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Os apostadores de todo o país aguardam ansiosamente para saber quem serão os novos sortudos da noite.

Resultado da Lotofácil 3702: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil 3702 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe está acompanhando a transmissão em tempo real e atualizará as dezenas e o rateio completo imediatamente após a validação dos auditores da Caixa. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir se o seu bilhete é o premiado!

Saiba tudo sobre a Lotofácil: Como jogar e chances de ganhar

A Lotofácil é uma das modalidades preferidas dos brasileiros por fazer jus ao próprio nome: é uma das loterias mais fáceis de apostar e de conquistar prêmios.

Como jogar na Lotofácil?

O volante da Lotofácil é composto por 25 números (de 01 a 25). Para registrar uma aposta, você deve marcar no mínimo 15 e no máximo 20 dezenas. O jogo básico consiste na escolha de 15 números. Você fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

Existem também facilidades disponibilizadas pelo sistema da Caixa:

Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

O sistema escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Como funcionam os Bolões?

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito de forma individual, o Bolão CAIXA é a melhor alternativa. É possível realizar o bolão em grupo, preenchendo o campo próprio no volante ou adquirindo cotas de jogos organizados pelas próprias casas lotéricas. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Premiação e Arrecadação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação total do concurso. Dessa porcentagem, são deduzidos os pagamentos de prêmios fixos:

11 acertos: R$ 6,00

R$ 6,00 12 acertos: R$ 12,00

R$ 12,00 13 acertos: R$ 30,00

Após a apuração dos prêmios fixos, o valor restante é distribuído entre as faixas superiores: 72% para os acertadores de 15 números e 13% para quem acertar 14 dezenas. Vale lembrar que os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio.