Resultado da Lotofácil 3698: veja os números sorteados nesta sexta-feira (29/05)

Nesta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3698 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 5 milhões na faixa principal (após acumular no sorteio anterior), o evento está agendado para acontecer no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). Apostadores de todo o país aguardam ansiosamente para saber se haverá novos milionários nesta noite.

Resultado da Lotofácil 3698: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil número do concurso 3698 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe fará a cobertura em tempo real a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os 15 números sorteados e o rateio detalhado de prêmios por faixa de acertos.

Como funciona a Lotofácil: Informações Gerais

A Lotofácil é, como o próprio nome indica, uma das modalidades mais populares e simples de apostar e ganhar dentre os jogos das Loterias Caixa.

Como jogar?

Para participar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante de apostas. Fatura o prêmio máximo quem acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiações para quem acertar 14, 13, 12 ou 11 números.

Há também as opções de automação do jogo:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador.

O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar, maior o valor da aposta e, consequentemente, maiores são as chances de ganhar o prêmio principal. Confira a relação atualizada de valores e probabilidades:

15 números (Aposta mínima): Custa R$ 3,50 — Chance de acerto de 1 em 3.268.760

Custa R$ 3,50 — Chance de acerto de 1 em 3.268.760 16 números: Custa R$ 56,00 — Chance de acerto de 1 em 204.298

Custa R$ 56,00 — Chance de acerto de 1 em 204.298 17 números: Custa R$ 408,00 — Chance de acerto de 1 em 24.035

Custa R$ 408,00 — Chance de acerto de 1 em 24.035 18 números: Custa R$ 2.856,00 — Chance de acerto de 1 em 4.005

Custa R$ 2.856,00 — Chance de acerto de 1 em 4.005 19 números: Custa R$ 13.566,00 — Chance de acerto de 1 em 843

Custa R$ 13.566,00 — Chance de acerto de 1 em 843 20 números (Aposta máxima): Custa R$ 54.264,00 — Chance de acerto de 1 em 211

Como jogar em Bolão?

O Bolão Caixa é a modalidade que permite ao apostador realizar jogos em grupo, aumentando as chances de vitória dividindo os custos de apostas com mais números. Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,50, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível adquirir cotas organizadas pelos próprios amigos ou comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas (com cobrança de uma tarifa de serviço de até 35%).

Arrecadação e Prescrição dos Prêmios

Os prêmios prescrevem em até 90 dias após a data do sorteio. Passado esse prazo, os valores não resgatados são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O recebimento de prêmios de até R$ 2.259,20 pode ser feito diretamente nas casas lotéricas credenciadas. Acima desse valor, o resgate deve ocorrer obrigatoriamente nas agências da Caixa Econômica Federal.