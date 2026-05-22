Resultado da Lotofácil 3692: Confira os números sorteados nesta sexta-feira (22/05/2026)

Nesta sexta-feira, 22 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3692 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, o sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Fique atento e prepare o seu bilhete!

Resultado da Lotofácil 3692: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil 3692 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que as dezenas forem sorteadas e validadas pela equipe da Caixa. Atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão os números da sorte, o rateio completo e descobrir se houve apostas ganhadoras do prêmio principal ou nas demais faixas de premiação (11, 12, 13 e 14 acertos).

Tudo sobre a Lotofácil: Saiba como funciona a loteria mais querida do Brasil

Enquanto as dezenas não são anunciadas, veja abaixo as principais informações sobre como funciona, quais os valores e as chances de faturar uma bolada na Lotofácil.

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil faz jus ao nome: é muito simples apostar e ganhar. O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para registrar seu jogo, basta escolher entre 15 e 20 números. Os sorteios ocorrem regularmente de segunda a sábado, a partir das 20h (com transmissões pontuais às 21h).

Caso prefira deixar o sistema escolher os números por você de forma aleatória, basta optar pela modalidade Surpresinha. Você também pode repetir o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar o prêmio máximo variam drasticamente conforme o tipo de aposta efetuada:

Com uma aposta simples de 15 números , a probabilidade de acertar os 15 pontos é de 1 em 3.268.760 .

, a probabilidade de acertar os 15 pontos é de . Se o apostador optar pelo limite máximo de 20 números, a chance de cravar a faixa principal sobe para 1 em 211.

Como funcionam os Bolões?

Para quem deseja aumentar as probabilidades gastando menos, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. Trata-se da modalidade de apostas organizadas em grupo. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas (sujeito a uma tarifa de serviço de até 35%) ou registrar um grupo montado com amigos e familiares diretamente no caixa.