Resultado da Lotofácil 3688: Sorteio de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (18/05/2026)

Nesta segunda-feira, 18 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3688 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões, o evento promete movimentar apostadores de todo o país.

O sorteio oficial acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas para este concurso puderam ser registradas até as 20h nas Casas Lotéricas credenciadas ou nos canais digitais da instituição.

Resultado da Lotofácil 3688: Em Instantes.

O Resultado Lotofácil número do concurso 3688 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe de jornalismo acompanha a transmissão ao vivo realizada pela Caixa Econômica Federal e atualiza os números em tempo real logo após o globo girar às 21h. Fique atento e atualize a página para conferir o seu bilhete em primeira mão!

O que é e como jogar na Lotofácil

A Lotofácil faz jus ao seu nome por ser considerada uma das modalidades mais práticas e simples de apostar entre as Loterias Caixa. Para participar, o jogador deve selecionar entre 15 e 20 números dentro de um volante que contém 25 dezenas disponíveis (de 01 a 25).

Ganha prêmios quem conseguir acertar 11, 12, 13, 14 ou, a faixa máxima, 15 números sorteados.

Para aqueles que estão indecisos na escolha dos números, existem dois recursos oficiais muito utilizados:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números para o apostador.

O próprio sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números para o apostador. Teimosinha: Permite que o jogador concorra com a mesma combinação de dezenas por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos.

Preços das Apostas e Probabilidades

A relação entre o custo da aposta e a probabilidade de vitória varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas no mesmo bilhete. Quanto mais números você marcar, maior será o valor cobrado e, consequentemente, maiores as chances de faturar o prêmio principal.

Confira abaixo a tabela oficial de valores e probabilidades vigentes:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acerto (1 em…) 15 números (Aposta Mínima) R$ 3,50 3.268.760 16 números R$ 56,00 204.298 17 números R$ 476,00 24.035 18 números R$ 2.856,00 4.006 19 números R$ 13.566,00 843 20 números R$ 54.264,00 211

Como funcionam os Bolões da Lotofácil?

Para os apostadores que desejam aumentar suas chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. Essa modalidade consiste na realização de apostas em grupo, onde o valor total do jogo é dividido em cotas.

O Bolão pode ser preenchido diretamente no volante físico, reunindo amigos ou familiares, ou solicitado diretamente ao atendente da lotérica (neste caso, o sistema gera cotas de apostas organizadas pela própria agência, podendo ser cobrada uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota). Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.

Como realizar o resgate de prêmios?

Se você for um dos felizardos contemplados no Resultado Lotofácil número do concurso 3688, o recebimento do prêmio pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Valores líquidos até R$ 1.581,44: Podem ser sacados diretamente em qualquer unidade lotérica.

Podem ser sacados diretamente em qualquer unidade lotérica. Valores acima deste limite: O resgate deve ser efetuado obrigatoriamente em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original impresso e premiado.

O resgate deve ser efetuado obrigatoriamente em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original impresso e premiado. Apostas Online: Prêmios de jogos feitos pelo Portal Loterias Caixa ou aplicativo podem ser transferidos diretamente para uma conta Mercado Pago ou retirados em agências e lotéricas por meio de um QR Code gerado no sistema.

Vale lembrar que os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Caso o ganhador não retire o dinheiro nesse prazo, os valores são integralmente repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).