Restaurante francês que marcou gerações em Curitiba reabre após reestruturação

Depois de pouco mais de um mês de portas fechadas, um dos maiores símbolos da gastronomia curitibana está de volta. O Ile de France, restaurante que há mais de sete décadas faz parte da história da cidade, reabre ao público na próxima terça-feira (21), prometendo resgatar a essência que o transformou em referência da alta gastronomia francesa no Paraná.
O restaurante interrompeu temporariamente as atividades após o encerramento do contrato com a empresa que administrava a operação. O objetivo foi realizar uma reestruturação administrativa e operacional para recuperar características históricas da casa.
Patrimônio gastronômico de Curitiba
Fundado em 1953 pelos imigrantes franceses Emile e Janine Decock, o Ile de France atravessou gerações de curitibanos.
Durante mais de seis décadas, funcionou no tradicional endereço da Praça 19 de Dezembro, onde ajudou a introduzir a cozinha francesa clássica na capital paranaense. O lugar se tornou sinônimo de elegância, sofisticação e alta gastronomia.
Em dezembro de 2021, o restaurante deixou o imóvel histórico e passou a funcionar na Avenida do Batel, em uma mudança que preservou o cardápio tradicional, mas trouxe instalações mais modernas e confortáveis aos clientes.
Ile de France e o clássico cardápio
Apesar da reestruturação, quem entrar no restaurante encontrará praticamente o mesmo Ile de France que conquistou gerações. O novo momento prioriza justamente o retorno às origens, valorizando as receitas clássicas e os ingredientes premium que marcaram a identidade da casa desde a fundação.
Entre os pratos que permanecem no cardápio estão o tradicional Filet Strogonoff, o Strogonoff de Camarão, o Steak Tartare, o Steak au Poivre, os Crevettes au Champagne, o Poisson aux Raisins e o famoso Escargot, um dos símbolos da gastronomia francesa em Curitiba.
Os pratos preservam receitas históricas e mantêm o sabor que transformou o restaurante em uma referência para diferentes gerações de clientes.
Veja parte do cardápio:
Paris em Curitiba
Mais do que um restaurante francês, o Ile de France sempre foi conhecido por proporcionar uma experiência que remete aos tradicionais bistrôs de Paris. Além disso, a decoração clássica, o atendimento cuidadoso e o respeito às receitas originais ajudam a criar um ambiente que permanece fiel à tradição francesa.
Conforme o grupo de investidores responsável pela operação, formado por antigos frequentadores do restaurante, a proposta da reestruturação foi recuperar os elementos que transformaram o Ile de France em um patrimônio gastronômico de Curitiba.
O restaurante resumiu esse novo momento nas redes sociais: “Mais do que olhar para o futuro, escolhemos hoje resgatar memórias, reafirmando a essência que fez do Ile de France um dos grandes símbolos da alta gastronomia francesa em Curitiba.”
O restaurante funcionará para jantar de terça-feira a sábado, das 19h às 23h. Já o almoço será servido de sexta-feira a domingo, das 12h às 15h. O Ile de France fica na Avenida do Bate,l 1550, no Work Batel.