Hipócrates, o Pai da Medicina, já pregava, lá na Grécia Antiga, a importância de uma alimentação rica em nutrientes para garantir a saúde e a qualidade de vida. Hoje, mais do que nunca, esta afirmação está cada vez mais presente no dia a dia e serve de inspiração para muitos chefs e nutricionistas que, muitas vezes, trabalham juntos para garantir refeições funcionais e saborosas.

É o caso da parceria entre a nutricionista Astrid Pfeifer e do chef Silvonei Souza. Eles assinam o menu do restaurante Trinitas, preparado como parte da Campanha Outubro Rosa, que conscientiza a sociedade sobre a importância da prevenção precoce do câncer de mama. Astrid oferece todo o seu conhecimento sobre cozinha vegana, já popularizados nos livros “Detox dia a dia” e “A cozinha vegetariana de Astrid Pfeifer”, enquanto Souza dá aquele toque especial na hora de servir o banquete.

Durante todo o mês de outubro, o Trinitas, que funciona no hotel NH Curitiba The Five, oferece uma refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 69,90, dos quais 10% vão para a ONG Humsol, responsável por diversos projetos que envolvem a causa.

O menu em três tempos, feito com ingredientes funcionais que auxiliam na prevenção o câncer de mama e auxiliam pacientes em tratamento, começa com Creme de Brócolis, Noisette de Melão Cantaloupe e Açafrão da Terra, seguido de Mix de Alfaces Exóticas com Dados de Melancia Grelhada, Lentilha Vermelha e Vinagrete Natural de Açaí.

Esta primeira parte da refeição já contém aspectos extremamente relevantes para prevenção e tratamento do câncer de mama, como a molécula sulforafano, que é encontrada no brócolis e aumenta o número de enzimas protetoras presentes no tecido mamário. Já as frutas vermelhas retardam o crescimento de celular pré-malignas, além de protegê-las contra os radicais livres.

Como prato principal são servidas Porpetas de Grãos com Coulis de Tomates Frescos, Vegetais Confitados e Duchesse de Cúrcuma, receita repleto de anti-inflamatórios e estimulantes do sistema imunológico. Para fechar a ceia, é servido um Mousse de Cupuaçu com Blini de Aveia e Brochete de Frutas Vermelhas, que completam a lista de alimentos funcionais.

Segundo Astrid, a alimentação livre de proteína animal é indicada às pessoas em tratamento de câncer. “As proteínas vegetais são uma alternativa equivalente aos alimentos de origem animal, e diminuem o risco de inflamação das células”, ensina.

Quem quiser provar o menu e, de quebra, ajudar a ONG HumSol, que há dez anos apoia as mulheres em tratamento contra o câncer, tem até o final deste mês. O cardápio é oferecido apenas no horário do jantar, diariamente, no restaurante Trinitas, do NH Curitiba The Five, que fica na Nunes Machado, 68, no Centro. A Tribuna do Paraná provou e aprovou!