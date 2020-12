O restaurante Cantinho da Bica, em localizado no bairro Vista Alegre, em Curitiba, fez um alerta nas redes sociais sobre um possível golpe aplicado em nome do restaurante. Segundo o estabelecimento, um perfil falso está usando o nome do restaurante para pegar dados dos clientes.

“Atenção. Não repassem quaisquer dados. Bandidos criaram um perfil falso em nome do Cantinho da Bica e com a proposta de troca por brindes, estão solicitando dados dos nossos clientes”, alertou o restaurante.

Os proprietários pedem para que as pessoas não aceitem quaisquer pedidos de dados como celular, nome, cartões, etc e que denunciem o perfil falso no Instagram.

Não é o primeiro!

Outro restaurante de Curitiba já passou pela mesma situação. Foi o Madalosso, que teve um perfil idêntico criado e que oferecia supostos brindes. Era cilada, os marginais utilizavam desta artimanha para clonar o WhatsApp para pedir dinheiro para os contatos da vítima.