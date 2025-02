Resgate em massa: 130 cães são encontrados canil precário na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Bocaiúva do Sul

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou no resgate de mais de 130 cães e na prisão em flagrante de uma mulher por maus-tratos aos animais. O caso ocorreu nesta sexta-feira (07) em Bocaiúva do Sul, cidade da Região Metropolitana de Curitiba.

O delegado Guilherme Dias, responsável pela ação, revelou que a PCPR vinha investigando denúncias sobre um canil onde os animais eram mantidos em condições precárias. “Muitos dos resgatados estavam destinados à venda e o local operava parcialmente como canil comercial, com outra parte caracterizada por acúmulo de animais”, explicou Dias.

A situação encontrada pelos policiais era alarmante. Os cães viviam em meio a fezes e urina, privados de liberdade e com a saúde debilitada. Muitos apresentavam ferimentos e sinais de deterioração física.

Após o resgate, os animais foram encaminhados para a ONG SOS Quatro Patas. A organização ficará responsável pela recuperação da saúde dos cães e, posteriormente, por providenciar a adoção deles.

A PCPR reforça a importância da participação da comunidade no combate aos maus-tratos contra animais. Os curitibanos e moradores da região podem fazer denúncias anônimas através do Disque-Denúncia 181, seja por telefone ou pelo site. Outra opção é ligar para o número 197 da PCPR.

Em Curitiba, especificamente, as denúncias podem ser feitas diretamente à equipe de investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pelo telefone (41) 3251-6200. A colaboração da população é fundamental para coibir esse tipo de crime e garantir o bem-estar dos animais.