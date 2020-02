A Avenida Visconde de Guarapuava, cuja obra começou segunda-feira (10), não é a única via de trânsito intenso que terá troca de asfalto nos próximos dias em Curitiba.

Na nova lista de 61 ruas que receberão asfalto estão endereços de grande fluxo de veículos, como a Rua Guilherme Pugsley (a Rápida do Portão sentido Centro), República Argentina (Portão/Água Verde), a Eduardo Sprada (CIC), a Affonso Camargo (Capão da Imbuia), Jacarezinho (Mercês), Wenceslau Braz (Lindóia/Guaíra), Arthur Bernardes (Portão/Vila Izabel), Nossa Senhora da Luz (Bacacheri), Marechal Deodoro (Alto da XV), Holanda (Boa Vista), entre outras.

As obras estão divididas em quatro lotes. A Visconde de Guarapuava é a primeira rua do lote 4. Na sequência, outras 18 ruas do mesmo lote também receberão obras. Entre as ruas deste lote estão vias importantes do Centro: a Doutor Pedrosa (pista da direita), a Cruz Machado, Tibagi e Comendador Macedo.

Nos lotes 2 e 3 a obras também já começaram. No lote 2, está em andamento a troca de asfalto na Rua João Chede, na CIC, entre a marginal da Rodovia Régis Bitencourt e a Rua Manoel Waldomiro de Macedo, na CIC. No Cabral, a Avenida Munhoz da Rocha faz parte do lote 3 e recebe a partir desta terça-feira (11) a obra da esquina com a Rua Bom Jesus e até a Avenida Nossa Senhora da Luz.

Na próxima segunda-feira (17) começam as obras do lote 1. Os serviços começam pela Rua Tenente João Gomes da Silva, no Vista Alegre entre as ruas Albino Raschendorfer e Ângelo Zeni.

Lista das 61 ruas que serão asfaltadas

BACACHERI

Nossa Senhora da Luz – entre a Erasto Gaertner e Equador

Jovino do Rosário – entre Des. Antonio Leopoldo dos Santos e Antônio Lago

João Gbur – entre Fernando de Noronhae e Des. Antonio Leopoldo dos Santos

BAIRRO ALTO

Visconde de Abaeté – entre Coronel Domigos Soares e José de Oliveira Franco

José de Oliveira Franco – entre Rio Guaporé e Rua da Integração

BARREIRINHA

Leonardo Cobbe – entre Anita Garibaldi e Carmelina Cavassin

BOA VISTA

Holanda – entre Paraná e Simão Mansur

BOQUEIRÃO/ALTO BOQUEIRÃO

Pastor Antonio Polito – entre Januário Alves de Souza e Wilson Dacheux Pereira

HAUER

Alcino Guanabara – entre Major Theodolindo Ferreira Ribas e Chancelecer Oswaldo Aranha

Paulo Setúbal – entre Alcino Guanabara e Governador Ney Braga

XAXIM

1.º de Maio – entre Ernest Hemingway e a BR-116

CAJURU

Engenheiro Costa Barros – entre Sebastião Marcos Luiz e Raymundo Nina Rodrigues

Filipinas – entre Sebastião Marcos Luiz e Engenheiro Benedito Mario da Silva

CAPÃO DA IMBUIA

Presidente Affonso Camargo – entre BR-116 e Ayrton Senna

CIC

João Chede – entre Marginal BR-116 e Manoel Waldomiro de Macedo

Cid Campelo – entre Manoel Waldomiro de Macedo e João Bettega

Eduardo Sprada – entre João Dembinski e a divisa com Campo Largo

Professor Algacyr Munhoz Made – entre Arthur Martins Franco e Juscelino Kubitschek

Cidade de Timbó – entre Raul Pompéia e Estrada Velha do Barigui

AHÚ

Eurípedes Garcez do Nascimento – entre Marechal Hermes e Deputado Wanderely Jr

AHÚ/JUVEVÊ

Marechal Mallet – entre Rocha Pombo e São Pio X

ALTO DA XV

Marechal Deodoro – entre Sete de Abril e Padre Germano Mayer

BATEL

Coronel Dulcídio – entre Benjamin Lins e Dr. Carlos de Carvalho

Cândido Xavier – entre Visconde de Guarapuava e Sete de Setembro

BOM RETIRO/SÃO FRANCISCO

Albino Silva – entre Nilo Peçanha e Desembargador Benvindo Valente

CABRAL

Munhoz da Rocha – entre Bom Jesus e Nossa Senhora da Luz

CENTRO

Dr. Pedrosa (pista da direita) – entre Desembargador Motta e Brigadeiro Franco

Cruz Machado – entre Visconde de Nácar e Praça Tiradentes

Tibagi – entre Presidente Carlos Cavalcanti e Silva Jardim

Comendador Macedo – entre Conselheiro Laurindo e Ubaldino do Amaral

Professor Fernando Moreira – entre Padre Anchieta e Visconde de Nácar

CENTRO/BATEL

Visconde de Guarapuava – entre General Carneiro e Cândido Xavier

JARDIM SOCIAL

Raphael Papa – entre Victor Ferreira do Amaral e BR-116

JUVEVÊ/HUGO LANGE

Dr. Goulin – entre Almirante Tamandaré e Presidente Rodrigo Otávio

MERCÊS

Presidente Taunay – entre Jacarezinho e Padre Anchieta

Fernando Simas – entre Alcides Munhoz e São Marcelino Champagnat

Alcides Munhoz – entre Raquel Prado e Edmundo Saporski

Pedro Nolasko Pizzatto – entre Professor Lycio Grein de Castro Vellozo e Edmundo Saporski

Noel Rosa – entre Cândido Hartmann e Dr Álvaro Albuquerque

Coronel João Guilherme Guimarães – Manoel Ribas e Roberto Barroso

PRADO VELHO

Imaculada Conceição – entre Senador Salgado Filho e Engenheiro Rebouças

Comendador Roseira – entre Imaculada Conceição e Rockfeller

Baltazar Carrasco dos Reis – entre Conselheiro Laurindo e Comendador Franco

Aluízio Finzeto – entre Marechal Floriano Peixoto e Francisco Nunes

LINDÓIA

Presidente Wenceslau Braz (pista de ônibus e retornos) – entre Santa Bernadete e Henry Ford

NOVO MUNDO

Pedro Zagonel – entre República Argentina e Avenida dos Estados

PINHEIRINHO

Marechal Octávio Saldanha Mazza – entre Izaac Ferreira da Cruz e José Clementino Bettega

Antônio Gasparin – entre José Clementino Bettega e Pedro Gusso

ÁGUA VERDE

Avenida dos Estados – entre Castro e Arion Niepce da Silva

Goiás – entre República Argentina e Avenida dos Estados

ÁGUA VERDE/PORTÃO

Guilherme Pugsley (Rápida Portão sentido Centro) – entre Arion Niepce da Silva e Brasílio Itiberê

Saint’Hilaire – entre Braasílio Itiberê e Travessa Lange

República Argentina (Centro-bairro) – entre Sete de Setembro e Itajubá

República Argentina (Bairro-Centro) – entre Travessa Lange e Presidente Wenceslau Braz

GUAÍRA

Presidente Wenceslau Braz (pista de ônibus) – entre General Zanon Silva e Santa Bernardhete

PORTÃO

Carlos Klemtz – entre rotatória e Desembargador Lauro Sodré Lopes

Presidente Arthur Bernardes (sentido Portão) – entre Francisco Klemtz e Francisco Frischmann

PORTÃO/VILA IZABEL

Presidente Arthur Bernardes (sentido Seminário) – entre Tabajaras e Sete de Setembro

SANTA QUITÉRIA/PORTÃO

Presidente Arthur Bernardes (sentido Portão) – entre Dr. Edmir Silveira D’Ávila e Francisco Klemtz

SEMINÁRIO

Silva Jardim – entre Delphim Moreira e República Argentina

CASCATINHA

Professor Francisco Basseti Jr – entre Nicolau José Gravina e Cândido Hartmann

Angelo Domingos Durigan – entre João Menegusso e José Valle

VISTA ALEGRE

Tenente João Gomes da Silva – entre Albino Raschendorfer e Angelo Zeni

SANTA FELICIDADE

Major Heitor Guimarães – entre a BR-277 e a Professor Viriato Parigot de Souza.