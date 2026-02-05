Renovação do cartão-transporte Isento evita bloqueio para pessoas com deficiência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) alerta que os cartões-transporte Isento vencidos em janeiro de 2026 e não renovados serão bloqueados a partir de 15 de fevereiro. Atualmente, 1.130 cartões vencidos ainda não tiveram a renovação solicitada, de acordo com levantamento da empresa.

O cartão-transporte Isento tem validade de um ano e é destinado a pessoas com deficiência, aposentados por invalidez ou com patologias crônicas. A renovação deve ser solicitada até 30 dias antes do vencimento, conforme o mês de aniversário do beneficiário. Atualmente, existem 18.675 cartões ativos nessas categorias.

Como renovar o cartão

Para renovar, é necessário agendar atendimento em um dos postos da Urbs pelo serviço Agenda Online. O titular deve comparecer pessoalmente para coleta de foto e apresentar o formulário de encaminhamento para isenção tarifária, fornecido por instituições específicas como escolas municipais de Educação Especial, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Fundação de Ação Social (FAS) ou Centro de Especialidades Médicas – Ambulatório Encantar.

Têm direito à isenção tarifária pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, com transtorno do espectro autista, deficiência múltipla e/ou patologias crônicas, desde que a renda familiar bruta mensal seja igual ou inferior a três salários mínimos. A relação completa das deficiências contempladas e as orientações para renovação estão disponíveis no site da Urbs.

A Urbs ressalta que idosos com 65 anos ou mais não precisam renovar o cadastro nem realizar “prova de vida”. A identificação desses usuários é feita por biometria facial nos validadores do transporte coletivo, com cruzamento de dados do obituário municipal.