Renda extra? Prefeitura da RMC abre chamamento para comércio em cemitérios

A Prefeitura de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, abriu um chamamento público para comerciantes interessados em vender produtos nos espaços próximos aos cemitérios municipais durante o feriado de Finados. Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, será permitida a comercialização de flores, velas e artigos religiosos na modalidade ambulante.

O edital prevê 20 vagas no Cemitério Municipal da Avenida Coronel Cezar Torres e outras 12 no Cemitério Santo Ângelo. A atividade poderá ser exercida por pessoas físicas ou jurídicas residentes em Campo Largo, das 7h às 17h nos dias autorizados.

Os interessados devem preencher o formulário online até 18 de setembro (quinta-feira). Confira, a seguir, os documentos necessários para a inscrição:

Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipal (para pessoa física ou jurídica), emitida há no máximo 60 dias, disponível presencialmente na Prefeitura ou online;

Documento oficial com foto;

Comprovante de domicílio em Campo Largo, no nome do proponente.

Após a inscrição, caberá aos candidatos acompanhar as publicações referentes ao chamamento no Diário Oficial do Município. O resultado provisório, com a lista dos habilitados na fase documental, será divulgado no dia 19 de setembro.

Caso o número de inscritos seja maior do que as vagas disponíveis, a lista definitiva será publicada no dia 24 de setembro e, se necessário, haverá sorteio público no dia 26 de setembro para definir os contemplados.

A Prefeitura reforça que será proibida a comercialização de produtos fora dos locais previamente designados, bem como a venda de itens que não estejam descritos no edital. Confira a íntegra do chamamento no link.