Relação de inscritos no PSS para professores de Educação Infantil é divulgada

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) divulgou nesta terça-feira (29) a relação de inscritos no processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação de professores de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Curitiba. Ao todo, 5.651 pessoas se inscreveram para o PSS da Prefeitura de Curitiba.

Confira a relação preliminar.

Os candidatos poderão entrar com recursos quanto à relação nesta quarta-feira (30), das 9h às 17h. A devolutiva do recurso e a homologação dos inscritos serão publicadas na sexta-feira (01).

Na próxima segunda-feira (04), terá início a análise dos documentos apresentados no ato de inscrição que comprovem a formação e a experiência profissional dos candidatos. Nesta mesma data, os candidatos que se inscreveram como pessoas com deficiência começam a ser convocados para a apresentação dos laudos médicos.

A SMGP irá contratar 300 candidatos de forma temporária. Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. A remuneração básica dos profissionais contratados será de R$ 4.526,88 para 40 horas semanais de trabalho.

Etapas do PSS para Educação Infantil em Curitiba

Relação preliminar de inscritos: a partir das 18h de 29/7



Prazo para recursos quanto à inscrição: das 9h às 17h de 30 de julho



Publicação da homologação das inscrições: 1º de agosto (18h)



Análise de títulos e experiência profissional: a partir de 4 de agosto



Convocação para verificação de laudos médicos (PcD): a partir de 4 de agosto.

As datas da homologação do PSS, a publicação do edital de convocação para heteroidentificação serão divulgadas pelo site. Para acompanhar estas e as demais etapas, os participantes devem consultar o site periodicamente.