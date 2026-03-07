Regional Santa Felicidade celebra aniversário de Curitiba com festa e serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Santa Felicidade abriu suas portas neste sábado (7/3) para comemorar os 333 anos de Curitiba. O evento, realizado na Rua da Cidadania, ofereceu uma programação diversificada para os moradores, incluindo atrações culturais, atividades esportivas, serviços municipais e opções gastronômicas. As festividades ocorreram das 11h às 17h.

Os participantes puderam desfrutar de brinquedos infláveis, assistir a uma demonstração com cães da Guarda Municipal e receber mudas de flores e árvores frutíferas. A programação cultural contou com apresentações do Grupo Ítalo-Brasileiro Santa Felicidade, Viola Quebrada, Fafá do Flashback e o espetáculo infantil Baquetinhá.

Além do entretenimento, os serviços regulares da Rua da Cidadania permaneceram disponíveis, permitindo que os moradores resolvessem questões relacionadas a IPTU, água, energia elétrica, emprego e cursos de qualificação.

A festa faz parte de uma série de eventos comemorativos que ocorrerão em dez regionais de Curitiba ao longo do mês de março. As próximas celebrações acontecerão nas regionais Bairro Novo, Portão e Boa Vista no dia 14/3, seguidas por CIC, Cajuru e Tatuquara no dia 21/3. O encerramento está previsto para 29 de março, data oficial do aniversário da cidade, com uma edição especial do evento Domingo no Centro, na Rua XV de Novembro.

Durante todo o mês, a Prefeitura promoverá uma programação especial que inclui entregas de obras, serviços e eventos em diferentes regiões da cidade, como o Circuito Saúde da Mulher, revitalização de espaços públicos e atividades esportivas como o IronMan e a Copa do Brasil de Beach Soccer.