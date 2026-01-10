Regional Pinheirinho oferece oficinas de férias para crianças e adultos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Pinheirinho de Curitiba está promovendo três modalidades de oficinas de férias em janeiro, voltadas para crianças e adultos interessados em aprender novas habilidades. As atividades incluem aulas de balé, desenho e teclado, e serão realizadas na Rua da Cidadania do Pinheirinho.

As oficinas de balé clássico, chamadas “Um Mundo Encantado com Tchaikovsky”, ocorrerão nos dias 12, 19, 26 e 28 de janeiro. Divididas em duas turmas por faixa etária (4 a 6 anos e 7 a 11 anos), as aulas visam desenvolver musicalidade, sensibilidade artística e expressão corporal. O investimento é de R$ 70.

No dia 19 de janeiro, crianças a partir de 7 anos poderão participar da oficina “Desenhar, jogar e divertir”. Com duração de 3 horas, a atividade ensinará técnicas de pintura e desenho através de brincadeiras. O valor da inscrição é R$ 35.

Para quem tem interesse em música, serão oferecidas oficinas de teclado nos dias 29 e 30 de janeiro. Voltadas para pessoas com conhecimento básico do instrumento, as aulas focam em exercícios de coordenação motora e agilidade. Cada oficina tem 4 horas de duração e custa R$ 70.

As inscrições para todas as oficinas podem ser feitas via WhatsApp. Não é necessário residir na regional para participar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Núcleo da Fundação Cultural de Curitiba.