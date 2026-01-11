Região Metropolitana de Curitiba oferece 5 opções gratuitas de passeio em família

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Região Metropolitana de Curitiba oferece diversas opções gratuitas de passeio em família para quem está de férias em janeiro e busca contato com a natureza. Os municípios vizinhos à capital paranaense disponibilizam espaços e atividades a menos de 100 km de distância, incluindo roteiros históricos e áreas para piquenique e educação ambiental.

A Serra da Graciosa, que liga Quatro Barras ao litoral pela PR-410, é uma opção para apreciar belas paisagens. Os visitantes podem contemplar a vista da Curva da Ferradura e fazer piqueniques nos recantos ao longo da estrada. Além disso, é possível aproveitar para conhecer Morretes e Antonina, cidades famosas pela culinária típica.

Em Piraquara, o Centro de Educação Ambiental Mananciais da Serra combina lazer e educação ambiental. O local oferece atividades voltadas para a conservação, com foco no cuidado com a água. Os visitantes podem conhecer a Barragem do Cayuguava, o mirante das Águas e a trilha do Cayuguava. O centro funciona de terça a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais, é uma alternativa para os apreciadores de produtos coloniais e gastronomia. A rota inclui edificações coloniais italianas e propriedades rurais, onde é possível comprar vinhos, licores, queijos e outros produtos artesanais.

Para quem prefere passar o dia ao ar livre, o Parque das Águas de Pinhais oferece pistas de caminhada, ciclovias, mirante, praças temáticas e academia ao ar livre. O local abriga uma rica diversidade de flora e fauna, incluindo espécies como araucárias, capivaras e garças.

A cidade da Lapa é ideal para famílias interessadas em história. O município é conhecido pelo Cerco da Lapa, episódio da Revolução Federalista de 1894. Os visitantes podem explorar o Centro Histórico, o Panteão dos Heróis, a igreja matriz e o Parque do Monge, que funciona de terça a domingo, das 8h às 17h.