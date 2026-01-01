Região Metropolitana de Curitiba amplia integração com novos programas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) implementou em 2025 o programa Curitiba Mais Integrada, buscando fortalecer a cooperação entre os 29 municípios que a compõem. A iniciativa visa promover o desenvolvimento regional através do compartilhamento de serviços, experiências e soluções conjuntas para problemas comuns.

Com uma população de 3,7 milhões de habitantes, a RMC é a oitava região metropolitana mais populosa e a segunda mais extensa do Brasil. O novo programa inclui consultas sobre demandas municipais, capacitações, aproveitamento do potencial turístico e inclusão da RMC em roteiros culturais e esportivos.

Adesão ao Consórcio Metropolitano

Outro marco importante foi a adesão de Curitiba ao Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp) em outubro. Essa participação permite que produtores de alimentos de origem animal dos municípios consorciados comercializem seus produtos em Curitiba, ampliando o mercado potencial para quase 4 milhões de consumidores.

O desenvolvimento do turismo local também foi priorizado, com o mapeamento de atrações em todos os 29 municípios da RMC. O objetivo é criar produtos turísticos específicos, incentivar o empreendedorismo e elaborar campanhas promocionais para atrair visitantes.

Além disso, foi criado o Comitê Integrado de Combate às Enchentes, visando coordenar intervenções e obras na área metropolitana para mitigar problemas de alagamentos. O comitê já atua em projetos como o desassoreamento do Rio Atuba, em parceria entre Curitiba e Pinhais.