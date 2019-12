Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, recebe nesta sexta-feira (13) a inauguração do primeiro hipermercado Condor da cidade. O evento começa às 8h com um café da manhã para clientes e autoridades locais. A área construída é de 11 mil metros quadrados e além do mercado em si, a operação oferece uma grande variedade de lojas terceirizadas.

Para o funcionamento da loja foram contratados 220 pessoas, a grande maioria moradores do próprio município, fortalecendo a economia local. “Este município está em constante desenvolvimento, em diversos setores da economia, por isso, achamos fundamental investir em um hipermercado moderno e equivalente aos padrões da cidade”, disse o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

A loja tem um novo conceito de arquitetura, que privilegia tecnologia, sustentabilidade e conforto. Além disso, conta também com setores de eletro, bazar, têxtil, mercearia, higiene e limpeza, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria, mundo saudável e bebidas, no qual o cliente encontra uma adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados e um espaço com cervejas artesanais. Foram investidos R$ 40 milhões para a construção da loja.

A nova loja do Condor fica na Av. Getúlio Vargas, 1.218, Piraquara. O horário de funcionamento será de segunda-feira à sábado, das 8h às 22h, e domingo e feriados, das 8h às 21h.